Новый клуб Месси похож на самарские «Крылья Советов»

Лионель Месси вот-вот станет игроком «Интер Майами». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что контракт между звёздным аргентинцем и клубом МЛС уже был согласован.

«Интер Майами» сейчас занимает последнее место в турнирной таблице восточной конференции МЛС. Общая стоимость состава команды по данным transfermarkt составляет всего лишь 34,4 миллиона евро. Если обратиться к оценкам составом клубов РПЛ, то это соответствует уровню «Крыльев Советов» (32,2 млн евро). В РПЛ есть сразу семь клубов с более дорогими составами, чем у «Интер Майами».

Самыми дорогими игроками «Интер Майами» являются Джозеф Мартинес и Камал Миллер – их оценивают в 4 миллиона евро.

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