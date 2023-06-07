Подмосковные «Химки» объявили об уходе из клуба атакующего полузащитника Резиуана Мирзова. 29-летний футболист покидает клуб в связи с истечением срока трудового соглашения.

В сезоне 2022/2023 Мирзов провёл за «Химки» 27 матчей в чемпионате и Кубке России. В них футболист записал на свой счёт четыре гола.

«Химки», как известно, завершили чемпионат России на 15-й позиции и вылетели в Первую лигу. Теперь Андрей Талалаев будет пытаться вернуть команду в элиту.

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Резиуана Мирзова в 1,2 миллиона евро.