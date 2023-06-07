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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кононов выделил двух игроков в РПЛ

07 Июня 2023 • 19:22 Комментировать

Известный тренер Олег Кононов, который в своё время работал в России с несколькими командами, высказался о лучших игроках Премьер-лиги.

«Номер один в Премьер-Лиге - Малком. А что касается прогресса, по моему мнению, это Максим Глушенков», - сказал Кононов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Кононов отметил, что ранее он пересекался с Глушенковым в «Спартаке». Тренер описал Максима как игрока со сложным характером, но высоким потенциалом. Сейчас, как известно, Глушенков выступает за «Локомотив».

Добавим, что Олег Кононов в России тренировал «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» и «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Олег Кононов Максим Глушенков Малком Филипе
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