Кононов выделил двух игроков в РПЛ

Известный тренер Олег Кононов, который в своё время работал в России с несколькими командами, высказался о лучших игроках Премьер-лиги.

«Номер один в Премьер-Лиге - Малком. А что касается прогресса, по моему мнению, это Максим Глушенков», - сказал Кононов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Кононов отметил, что ранее он пересекался с Глушенковым в «Спартаке». Тренер описал Максима как игрока со сложным характером, но высоким потенциалом. Сейчас, как известно, Глушенков выступает за «Локомотив».

Добавим, что Олег Кононов в России тренировал «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» и «Спартак».