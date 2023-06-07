Российский футбольный союз объявил место проведения матча за Суперкубок. Чемпион Премьер-лиги и обладатель Кубка России сойдутся лицом к лицу на «Ак Барс Арене» в Казани. Решение принял исполком РФС. Игра пройдёт в субботу, 15 июля.

Объявление РФС не стало сюрпризом. Ранее о проведении Суперкубка в Казани рассказывал министр спорта Татарстана.

В матче за Суперкубок «Зенит», чемпион Премьер-лиги, сыграет против команды, которая выиграет Кубок России. В суперфинале этого турнира в воскресенье, 11 июня, сразятся ЦСКА и «Краснодар». Игра в «Лужниках» стартует в 17:00 по московскому времени.