Черевченко: «Я ещё до зимы говорил, что «Локомотиву» нужно брать Дзюбу»

Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко высказался об Артёме Дзюбе. Как известно, 34-летний форвард играет за «железнодорожников» с февраля текущего года. В 11 матчах чемпионата России Дзюба забил восемь голов.

«Хорошо знаю Артёма и вне футбола. У него везде есть лидерские качества. Не знаю, почему так долго думал «Локомотив» над его предложением и продлением контракта. Я ещё до зимы говорил, что «Локомотиву» нужно брать Дзюбу», - сказал Черевченко, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что недавно Дзюба подписал с «Локомотивом» новый контракт. Он рассчитан на один год, плюс в нём прописана опция возможного продления ещё на один сезон.

«Локомотив» завершил чемпионат России на восьмой позиции.