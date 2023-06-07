Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черевченко: «Я ещё до зимы говорил, что «Локомотиву» нужно брать Дзюбу»

07 Июня 2023 • 17:59 Комментировать

Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко высказался об Артёме Дзюбе. Как известно, 34-летний форвард играет за «железнодорожников» с февраля текущего года. В 11 матчах чемпионата России Дзюба забил восемь голов.

«Хорошо знаю Артёма и вне футбола. У него везде есть лидерские качества. Не знаю, почему так долго думал «Локомотив» над его предложением и продлением контракта. Я ещё до зимы говорил, что «Локомотиву» нужно брать Дзюбу», - сказал Черевченко, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что недавно Дзюба подписал с «Локомотивом» новый контракт. Он рассчитан на один год, плюс в нём прописана опция возможного продления ещё на один сезон.

«Локомотив» завершил чемпионат России на восьмой позиции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Игорь Черевченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июня
19:22 · Россия. Премьер-лига
Кононов выделил двух игроков в РПЛ
19:20 · Россия. Премьер-лига
«Родина» пропустила второй гол в матче с «Пари НН»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Факел» выглядел сильнее»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Глушаков рассказал, почему на играет против «Родины»
18:33 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о свадьбе Смолова: «Иногда свадьба даёт мощный импульс футболисту»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Терёхин оценил уровень игры в стыковых матчах клубов РПЛ и Первой лиги
18:25 · Россия. Премьер-лига
Суперкубок России пройдёт в Казани – РФС официально
18:22 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Енисея» Кичин прокомментировал поражение от «Факела»
18:15 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» повёл в матче с «Родиной» благодаря курьёзному автоголу
17:59 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: «Я ещё до зимы говорил, что «Локомотиву» нужно брать Дзюбу»
17:54 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Спартака» рассказал о планах на следующий сезон РПЛ
17:48 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга»: «Бюджет сформирован, но назвать его не могу»
17:36 · Россия. Премьер-лига
«Ростову» нужны хорошие футболисты» — Карпин
17:35 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский назвал лучших тренеров РПЛ в прошедшем сезоне
17:33 · Россия. Премьер-лига
Шмаров: «Евсеев ничего не преобразил в «Факеле» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем