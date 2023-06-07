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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростову» нужны хорошие футболисты» — Карпин

07 Июня 2023 • 17:36 Комментировать

Наставник «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о трансферных планах команды этим летом.

«У меня есть понимание, на какие позиции «Ростову» нужно усиление летом, но озвучивать не буду. Будем искать футболистов. От иностранцев никто отказываться не собирался. Нам нужны хорошие игроки», — приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, что в зимнее трансферное окно «Ростов» не подписал ни одного футболиста, а сам Карпин заявлял, что теперь по-другому смотрит на легионеров.

По итогам сезона-2022/23 донской клуб занял четвертое место в чемпионате России, оказавшись позади «Спартака», ЦСКА и «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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