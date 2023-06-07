Экс-игрока «Спартака» Гаврилова прооперировали

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов был прооперирован. Об этом рассказал его сын – Василий Гаврилов.

«Операция Юрия Васильевича закончена. Всё прошло успешно. Пока в реанимации, в пятницу должен быть в палате», - сказал Василий Гаврилов, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что о госпитализации 70-летнего Юрия Гаврилова стало известно в конце мая. Бывший игрок «Спартака» перенёс инсульт.

За «Спартак» Юрий Гаврилов играл в 1977-1985 годах. Также по ходу своей карьеры Гаврилов представлял другие клубы, в том числе московские «Динамо» и «Локомотив».