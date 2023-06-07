Талаев: Карпин — однозначно лучший тренер сезона в РПЛ

Известный агент Андрей Талаев поделился мнением о лучшем тренере минувшего сезона в РПЛ.

«Лучший тренер? Однозначно Карпин! С таким подбором игроком, которые сейчас есть у «Ростова», он занял четвертое место. Все футболисты при нем стали сильнее», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

По мнению агента, защитник «Ростова» Максим Осипенко провел лучший сезон в своей карьере, и в целом вся команда прибавила благодаря работе Карпина.

По итогам сезона-2022/23 «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отстав от «Спартака», который замкнул призовую тройку, на один зачетный балл.