«Фейеноорд» отказывается выкупать Шиманьски

Полузащитник «Фейеноорда» Себастьян Шиманьски, выступающий на правах аренды из московского «Динамо», не вернется в Нидерланды.

По информации издания «Спорт-Экспресс», польский хавбек не планирует возвращаться в Роттердам на правах аренды, рассматривая вариант с полноценным уходом. Сообщается, что руководство «Фейеноорда» не готово выкупать Себастьяна, а сам игрок не сможет бесплатно покинуть «Динамо» из-за того, что не приостановил контракт с «бело-голубыми» в прошлом сезоне.

Напомним, что по итогам прошедшей кампании Себастьян Шиманьски забил 10 голов при семи ассистах, взяв золотые медали чемпионата Нидерландов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего поляка в 14 миллионов евро.