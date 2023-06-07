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«Фейеноорд» отказывается выкупать Шиманьски

07 Июня 2023 • 16:53 Комментировать
Фейеноорд
0:1
Витесс
окончен

Полузащитник «Фейеноорда» Себастьян Шиманьски, выступающий на правах аренды из московского «Динамо», не вернется в Нидерланды.

По информации издания «Спорт-Экспресс», польский хавбек не планирует возвращаться в Роттердам на правах аренды, рассматривая вариант с полноценным уходом. Сообщается, что руководство «Фейеноорда» не готово выкупать Себастьяна, а сам игрок не сможет бесплатно покинуть «Динамо» из-за того, что не приостановил контракт с «бело-голубыми» в прошлом сезоне.

Напомним, что по итогам прошедшей кампании Себастьян Шиманьски забил 10 голов при семи ассистах, взяв золотые медали чемпионата Нидерландов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего поляка в 14 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Динамо Москва Себастиан Шиманьски трансферы футбола - лето 2023
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