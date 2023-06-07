Кейта Бальде: Я остаюсь в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде высказался о своём будущем в клубе.

«Остаюсь ли я в «Спартаке»? Да», — сказал Бальде на русском языке порталу «РБ Спорт».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе к сенегальцу со стороны «Удинезе», однако агент футболиста сразу развеял все слухи, сказав, что Бальде не покинет «Спартак».

В минувшей кампании нападающий четыре раза отправлял мяч в сетку ворот соперника и отдал один голевой пас в 16 матчах во всех турнирах. Трудовой договор Бальде со «Спартаком» рассчитан до июня 2025 года. Рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 2 млн евро.