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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Объявлено место проведения Суперкубка России официально

07 Июня 2023 • 16:30 Комментировать

Стало известно, где в 2023 году пройдёт матч за Суперкубок России. Как и ожидалось, трофей будет разыгран в Казани на «Ак-Барс Арене».

«Решение принято, Суперкубок России по футболу будет в Казани на «Ак-Барс Арене», - сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов, чьи слова приводит ТАСС.

 В матче за Суперкубок России играют чемпион и обладатель национального кубка. Чемпионом Премьер-лиги, как известно, стал «Зенит», а в финале суперкубка страны пересекутся ЦСКА и «Краснодар». Матч пройдёт в воскресенье, 11 июня.

В прошлом году Суперкубок России выиграл «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Суперкубок России Ак Барс Арена
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