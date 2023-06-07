Стало известно, где в 2023 году пройдёт матч за Суперкубок России. Как и ожидалось, трофей будет разыгран в Казани на «Ак-Барс Арене».

«Решение принято, Суперкубок России по футболу будет в Казани на «Ак-Барс Арене», - сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов, чьи слова приводит ТАСС.

В матче за Суперкубок России играют чемпион и обладатель национального кубка. Чемпионом Премьер-лиги, как известно, стал «Зенит», а в финале суперкубка страны пересекутся ЦСКА и «Краснодар». Матч пройдёт в воскресенье, 11 июня.

В прошлом году Суперкубок России выиграл «Зенит».