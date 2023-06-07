Бывший защитник «Торпедо» Олег Кожемякин, недавно покинувший московский клуб, интересен ряду российских команд. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, близкий к спортсмену.

«Да, игроком интересуются клубы РПЛ. До конкретного предложения дело пока не дошло, однако интерес уже обозначен. Он не продолжит карьеру в командах Первой лиги», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в прошлом сезоне Кожемякин провёл за «автозаводцев» 28 матчей. В них он не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Ранее футболист выступал за «Ротор», «Шинник» и другие клубы.