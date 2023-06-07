Колыванов объяснил, почему «Краснодар» — самый популярный клуб из регионов

Наставник «Текстильщика» Игорь Колыванов ответил на вопрос о том, какая российская команда из регионов является самой популярной.

«Наверное, «Краснодар». Болельщики их любят, стадион хорошо заполняется. У «Краснодара» инфраструктура обалденная, шикарный парк, необыкновенный стадион», — цитирует Колыванова Legalbet.

Как считает эксперт, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий вкладывает всю душу и сердце в кубанский клуб, а болельщики команды очень ценят это.

По итогам сезона-2022/23 «быки» под руководством Владимира Ивича заняли шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.