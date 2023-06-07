Арбитр Карасёв хочет стать тренером

Известный российский рефери Сергей Карасёв ответил на вопрос, хотел ли бы он стать футбольным тренером.

«Это возможно. Мне это было бы интересно. Я со стороны наблюдаю, как тренируется мой 9-летний сын, и каждый раз хочется ему подсказать, помочь. Я всю жизнь в футболе, и понимание есть», - сказал Карасёв, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

При этом Карасёв отметил, что ему интересна работа тренером с детьми, а не работа на высоком уровне. Арбитр сказал, что не думает о том, чтобы в будущем тренировать клуб Премьер-лиги России.

Карасёв не считает, что в России снизился уровень судейства