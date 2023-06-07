Арбитр Карасёв объяснил, почему не читает комментарии о своей работе

Известный российский арбитр Сергей Карасёв недавно столкнулся с критикой после работы на дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Судья ответил на вопрос, читал ли он комментарии после той игры.

«Никогда не читаю комментарии. Матч «Спартак» - ЦСКА всегда проходит ярко – и по моментам, и по непредсказуемым действиям игроков. После таких игр я все социальные сети отрубаю и живу дальше», - сказал Карасёв, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Карасёв отметил, что он не видит никакого смысла в чтении комментариев после матчей.

«Зачем читать мнение людей, которые сидят на диване с пивом и отношения к футболу, может быть, не имеют», - сказал Карасёв.

Судя также сообщил, что тот или иной комментатор в сети может болеть за какой-то клуб и не быть объективным.