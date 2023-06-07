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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Сочи» будет боеспособной командой в следующем сезоне»

07 Июня 2023 • 15:34 Комментировать

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился комментарием о главном тренере «Сочи» Дмитрии Хохлове.

«Стоит ли от Хохлова ждать более комбинационной и созидательной игры? Да-да, конечно. Думаю, команда будет боеспособной в следующем сезоне», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что сейчас «Сочи» ведет активную работу над усилением состава. Нужно посмотреть, как команда проявит себя в новом сезоне, после этого уже можно будет оценивать работу Хохлова, добавил Тарханов.

Напомним, сезон-2022/23 сочинский клуб завершил на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов Дмитрий Хохлов Сочи
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