Тарханов: «Сочи» будет боеспособной командой в следующем сезоне»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился комментарием о главном тренере «Сочи» Дмитрии Хохлове.

«Стоит ли от Хохлова ждать более комбинационной и созидательной игры? Да-да, конечно. Думаю, команда будет боеспособной в следующем сезоне», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что сейчас «Сочи» ведет активную работу над усилением состава. Нужно посмотреть, как команда проявит себя в новом сезоне, после этого уже можно будет оценивать работу Хохлова, добавил Тарханов.

Напомним, сезон-2022/23 сочинский клуб завершил на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.