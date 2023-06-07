Смородская оценила состояние «Локомотива» после ухода немцев

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская оценила состояние «железнодорожников» после смены руководства.

«Локомотив» стал гораздо лучше выглядеть. Клуб близок к выздоровлению, но о полном выздоровлении говорить рано. Поживем - увидим», - приводятся слова Смородской на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что осенью прошлого года «Локомотив» покинул наставник Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн. В настоящий момент пост главного тренера команды занимает Михаил Галактионов.

По итогам сезона «Локо» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ.