Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» сыграл выше своих возможностей» — Кузнецов

07 Июня 2023 • 15:26 Комментировать

Российский тренер Дмитрий Кузнецов поделился комментарием об игре «Ахмата» в минувшем сезоне РПЛ.

«В этом сезоне мне понравился «Ахмат». Команда сыграла выше своих возможностей — она очень здорово провела чемпионат», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Помимо этого, специалист выделил «Ростов», который под руководством Валерия Карпина завершил сезон на четвертой позиции, несмотря на молодой состав.

Напомним, осенью прошлого года «Ахмат» сменил тренера. Вместо Андрея Талалаева команду возглавил Сергей Ташуев, который и привел грозненский клуб к пятой строчке по итогам сезона-2022/23.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Дмитрий Кузнецов Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июня
16:03 · Россия. Премьер-лига
Колыванов объяснил, почему «Краснодар» — самый популярный клуб из регионов
15:40 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Карасёв хочет стать тренером
15:34 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Карасёв объяснил, почему не читает комментарии о своей работе
15:34 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Сочи» будет боеспособной командой в следующем сезоне»
15:29 · Россия. Премьер-лига
Смородская оценила состояние «Локомотива» после ухода немцев
15:26 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» сыграл выше своих возможностей» — Кузнецов
15:14 · Россия. Премьер-лига
Отец Агаларова ответил, останется ли форвард в «Ахмате»
15:13 · Россия. Премьер-лига
Промес: «Спартак» выше «Зенита»
15:06 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Спартак» всегда должен бороться за золото
14:58 · Россия. Премьер-лига
Израильский клуб хочет выкупить Шкурина у ЦСКА
14:53 · Россия. Премьер-лига
Черчесов назвал лучшего российского вратаря
14:47 · Россия. Премьер-лига
Артём Ребров назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
14:40 · Россия. Премьер-лига
Виталий Калешин заявил, что Ивич — первый в «Краснодаре» тренер, играющий по счёту
14:38 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН», «Балтика» и «Крылья Советов» претендуют на сербского защитника
14:30 · Россия. Премьер-лига
«Енисей» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
Все новости
Рекомендуем