«Ахмат» сыграл выше своих возможностей» — Кузнецов

Российский тренер Дмитрий Кузнецов поделился комментарием об игре «Ахмата» в минувшем сезоне РПЛ.

«В этом сезоне мне понравился «Ахмат». Команда сыграла выше своих возможностей — она очень здорово провела чемпионат», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Помимо этого, специалист выделил «Ростов», который под руководством Валерия Карпина завершил сезон на четвертой позиции, несмотря на молодой состав.

Напомним, осенью прошлого года «Ахмат» сменил тренера. Вместо Андрея Талалаева команду возглавил Сергей Ташуев, который и привел грозненский клуб к пятой строчке по итогам сезона-2022/23.