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Экс-президент «Торпедо» Маслов: «Мне поступают предложения по работе» эксклюзив

07 Июня 2023 • 15:21 Комментировать

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о возможном возобновлении карьеры спортивного управленца.

- Нам ждать вас в клубах РПЛ или в клубах Первой лиги в ближайшем сезоне?

- Знаете, Алекс Фергюсон писал, что выиграть по-настоящему серьёзный турнир или получить удовольствие от работы можно только если в одном клубе соберутся хороший тренер, хорошее руководство и хорошая команда. Чтобы не опозориться, не надо работать в командах, где нет организации. Лобановский постоянно ругался на организацию. Надо идти в те места, где есть своя структура, так что соглашаться на приглашения клубов, у которых нет организации, но есть ничем не подкрепленные амбиции, мне не хочется. Если поступит предложение по работе с клубом с организацией, я его рассмотрю. Это может быть и маленький клуб.

- После вашего ухода из «Торпедо» вам поступали предложения?

- Мне порой поступают предложения.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Валерий Лобановский Денис Маслов
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