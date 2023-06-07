Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о возможном возобновлении карьеры спортивного управленца.

- Нам ждать вас в клубах РПЛ или в клубах Первой лиги в ближайшем сезоне?

- Знаете, Алекс Фергюсон писал, что выиграть по-настоящему серьёзный турнир или получить удовольствие от работы можно только если в одном клубе соберутся хороший тренер, хорошее руководство и хорошая команда. Чтобы не опозориться, не надо работать в командах, где нет организации. Лобановский постоянно ругался на организацию. Надо идти в те места, где есть своя структура, так что соглашаться на приглашения клубов, у которых нет организации, но есть ничем не подкрепленные амбиции, мне не хочется. Если поступит предложение по работе с клубом с организацией, я его рассмотрю. Это может быть и маленький клуб.

- После вашего ухода из «Торпедо» вам поступали предложения?

- Мне порой поступают предложения.