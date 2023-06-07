Отец Агаларова ответил, останется ли форвард в «Ахмате»

Руслан Агаларов, отец форварда «Ахмата» Гамида Агаларова, высказался о будущем футболиста.

«Рассматривает ли Гамид уход в другой клуб или аренду? У него действующий контракт с «Ахматом», он должен доказывать свою состоятельность», — цитирует Агаларова Sport24.

В сезоне-2022/23 на счету 22-летнего футболиста пять забитых мячей и три результативные передачи в 29 матчах с учетом всех турниров. Трудовой договор Агаларова с грозненским клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 млн евро.

По итогам сезона «Ахмат» занял пятое место в чемпионате России, набрав 50 очков.