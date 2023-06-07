Промес: «Спартак» выше «Зенита»

Лидер атакующей линии московского «Спартака» Квинси Промес высказался касательно конкуренции с петербургским «Зенитом» в чемпионате России.

«Верю ли я, что «Спартак» однажды окажется выше «Зенита» в турнирной таблице? Конечно! Когда это случится? Мы и так выше», - сказал нидерландский легионер в интервью журналисту «Спорт-Экспресса».

В минувшем сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Это пятое подряд чемпионство подопечных Сергея Семака.

Что касается «Спартака», то команда Гильермо Абаскаля финишировала на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги.