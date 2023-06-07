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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Спартак» всегда должен бороться за золото

07 Июня 2023 • 15:06 Комментировать

Итальянский футбольный агент Франко Камоцци высказался об итоговом месте «Спартака» в чемпионате России-2022/23.

«На мой взгляд, третье место — не совсем удовлетворительный результат для «Спартака». Такой клуб, как «Спартак», обязан бороться за чемпионство, а не за место в тройке», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, минувший сезон «Спартак» завершил на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, оказавшись позади ЦСКА и «Зенита».

Ранее стало известно, что «красно-белые» после отпуска вернутся к тренировкам 29 июня. Все сборы «Спартак» проведет в Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Франко Камоцци
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