Израильский клуб хочет выкупить Шкурина у ЦСКА

Белорусский нападающий Илья Шкурин, правами на которого владеет московский ЦСКА, может остаться в чемпионате Израиля. В минувшем сезоне форвард защищал цвета клуба «Маккаби Петах-Тиква» на правах аренды.

«Маккаби» хочет видеть Илью в составе своей команды для участия в премьер-лиге Израиля. Есть предложение и от других израильских клубов высшего дивизиона», - передает слова представителя футболиста издание Sport24.

В минувшем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 33 поединках за «Маккаби Петах-Тиква». Шкурин записал на свой счет 15 забитых мячей.