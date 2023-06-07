Виталий Калешин заявил, что Ивич — первый в «Краснодаре» тренер, играющий по счёту

Экс-игрок «Краснодара» Виталий Калешин высказался о главном тренере «Краснодара» Владимире Ивиче.

«Не могу сказать, что с приходом Ивича что-то кардинально поменялось. Единственное, я увидел, что это первый тренер в «Краснодаре», который требует в определенный момент играть по счету», — приводит слова Калешина Metaratings.

Напомним, Ивич стал главным тренером «Краснодара» минувшей зимой. По итогам сезона-2022/23 «быки» заняли шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В воскресенье, 11 июня, «Краснодар» встретится с ЦСКА в рамках Суперфинала Кубка России.