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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Пари НН», «Балтика» и «Крылья Советов» претендуют на сербского защитника

07 Июня 2023 • 14:38 Комментировать

Защитник Александр Вукотич, выступающий за «Васланд-Беверен», может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. Об этом рассказал его агент Алиц Мирсад.

«Могу сказать, что «Пари НН», «Балтика», «Крылья Советов» интересуются, они делали запрос в агентство и запрашивали информацию по доступности игрока. Но ничего конкретного пока нет», - приводятся слова агента на страницах «Спорт-Экспресса».

Трудовое соглашение Вукотича с нынешним клубом рассчитано до конца следующего месяца.

В сезоне-2022/2023 защитник принял участие в 30 поединках за «Васланд-Беверен» и отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Балтика Пари НН трансферы футбола - лето 2023 Александр Вукотич
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