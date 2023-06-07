«Пари НН», «Балтика» и «Крылья Советов» претендуют на сербского защитника

Защитник Александр Вукотич, выступающий за «Васланд-Беверен», может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. Об этом рассказал его агент Алиц Мирсад.

«Могу сказать, что «Пари НН», «Балтика», «Крылья Советов» интересуются, они делали запрос в агентство и запрашивали информацию по доступности игрока. Но ничего конкретного пока нет», - приводятся слова агента на страницах «Спорт-Экспресса».

Трудовое соглашение Вукотича с нынешним клубом рассчитано до конца следующего месяца.

В сезоне-2022/2023 защитник принял участие в 30 поединках за «Васланд-Беверен» и отметился двумя забитыми мячами.