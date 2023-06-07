Черевченко: «В РПЛ команды играют без обороны»

Наставник «Истиклола» из Таджикистана Игорь Черевченко оценил уровень чемпионата России.

«Болельщикам стало интереснее смотреть РПЛ, потому что голов много. Можно сказать, команды играют без обороны. Потому что нет квалифицированных защитников в России, их единицы», — приводит слова Черевченко Sport24.

По мнению специалиста, раньше в Российской премьер-лиге были более сильные легионеры, сейчас качественными футболистами может похвастаться только «Зенит».

Напомним, в сезоне-2022/23 «сине-бело-голубые» в очередной раз стали чемпионами страны, завоевав этот трофей в пятый раз подряд.