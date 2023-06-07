Пресс-служба «Оренбурга» отрапортовала о выкупе прав на форварда московского «Спартака» Степана Оганесяна. Столичный клуб также подтвердил сделку.

Напомним, что 21-летний футболист перебрался в команду из Оренбурга летом прошлого года на правах аренды. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Оганесян принял участие в 20 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

По итогам минувшего сезона «Оренбург» набрал 46 баллов и финишировал на седьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.