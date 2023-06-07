Российский футбольный союз выбрал стадион для проведения розыгрыша Суперкубка России-2023.

Как сообщает «Бизнес Online», РФС планирует провести матч в Казани на «Ак Барс Арене». Напомним, в этом году трофей между собой разыграют «Зенит» (чемпион России) и обладатель Кубка страны, который определится 11 июня в поединке «Краснодар» - ЦСКА. Ранее представители РФС заявляли, что назовут место проведения розыгрыша Суперкубка до 15 июня.

Напомним, битва за трофей состоится 15 июля, а старт нового сезона Российской премьер-лиги запланирован на 23-е число.

Сегодня, 7 июня, состоятся первые стыковые матчи за право выступать в РПЛ в сезоне-2022/23. «Енисей» примет на своем поле «Факел», а «Родина» сыграет с «Пари НН».