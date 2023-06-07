Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, где пройдёт матч за Суперкубок России слухи

07 Июня 2023 • 14:16 Комментировать

Российский футбольный союз выбрал стадион для проведения розыгрыша Суперкубка России-2023.

Как сообщает «Бизнес Online», РФС планирует провести матч в Казани на «Ак Барс Арене». Напомним, в этом году трофей между собой разыграют «Зенит» (чемпион России) и обладатель Кубка страны, который определится 11 июня в поединке «Краснодар» - ЦСКА. Ранее представители РФС заявляли, что назовут место проведения розыгрыша Суперкубка до 15 июня.

Напомним, битва за трофей состоится 15 июля, а старт нового сезона Российской премьер-лиги запланирован на 23-е число.

Сегодня, 7 июня, состоятся первые стыковые матчи за право выступать в РПЛ в сезоне-2022/23. «Енисей» примет на своем поле «Факел», а «Родина» сыграет с «Пари НН».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Краснодар РФС Суперкубок России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июня
14:40 · Россия. Премьер-лига
Виталий Калешин заявил, что Ивич — первый в «Краснодаре» тренер, играющий по счёту
14:38 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН», «Балтика» и «Крылья Советов» претендуют на сербского защитника
14:30 · Россия. Премьер-лига
«Енисей» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:27 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: «В РПЛ команды играют без обороны»
14:23 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» оформил трансфер нападающего «Спартака» официально
14:19 · Россия. Первая лига
Ислам Имамов – лучший молодой вратарь сезона в Первой лиге
14:16 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, где пройдёт матч за Суперкубок России слухи
14:06 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Абаскаль — профессионал своего дела»
14:03 · Россия. Первая лига
Левицкий покидает «СКА-Хабаровск»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Стипиди: «Молодые пацаны из «Краснодара» сторицей воздают Ивичу за то, что он в них верит» эксклюзив
13:51 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» объявил об уходе двух тренеров по физподготовке
13:50 · Россия. Премьер-лига
Аршавин считает, что «Зенит» столкнётся с конкуренцией в России
13:45 · Россия. Премьер-лига
Представитель Депая ответил на вопрос о переезде в Россию
13:44 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Fan ID - самое большое разочарование сезона, безобразие»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Аршавин высказался о возможном вызове Дзюбы в сборную России
Все новости
Рекомендуем