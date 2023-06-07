Литвинов: «Абаскаль — профессионал своего дела»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о работе с главным тренером команды Гильермо Абаскалем

«Как человек Абаскаль в какой-то степени психолог, который умеет поддержать разговор и знает, что сказать игроку в нужный момент. Как тренер — профессионал своего дела», — приводит слова Литвинова «Чемпионат».

Хавбек отметил, что Абаскаль всегда полностью погружен в работу и всего себя отдает тренерскому делу, подметив, что он постоянно развивается.

Напомним, 34-летний испанец стал главным тренером «Спартака» прошлым летом. По итогам сезона-2022/23 «красно-белые» стали третьими в РПЛ.