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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов: «Абаскаль — профессионал своего дела»

07 Июня 2023 • 14:06 Комментировать

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о работе с главным тренером команды Гильермо Абаскалем

«Как человек Абаскаль в какой-то степени психолог, который умеет поддержать разговор и знает, что сказать игроку в нужный момент. Как тренер — профессионал своего дела», — приводит слова Литвинова «Чемпионат».

Хавбек отметил, что Абаскаль всегда полностью погружен в работу и всего себя отдает тренерскому делу, подметив, что он постоянно развивается.

Напомним, 34-летний испанец стал главным тренером «Спартака» прошлым летом. По итогам сезона-2022/23 «красно-белые» стали третьими в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль
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