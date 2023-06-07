Аршавин считает, что «Зенит» столкнётся с конкуренцией в России

Андрей Аршавин, который работает на должности заместителя генерального директора «Зенита», поделился своими ожиданиями от следующего сезона. По мнению Аршавина, в следующем сезоне «сине-бело-голубым» предстоит столкнуться с конкуренцией.

«Я думаю, что конкуренция будет, следующий год не получится таким лёгким. Потому что и ЦСКА поднакопит «мяса», «Локомотив», если будет выглядеть так же, как и весной, да и у нас ещё тоже непонятности с составом. Конкуренция всегда есть, просто на данном этапе «Зенит» очень мощно выглядит», - сказал Аршавин, чьи слова приводит ТАСС.

Как известно, «Зенит» под руководством Сергея Семака выигрывал чемпионат России в каждом из пяти последних сезонов. Всего клуб выиграл 10 чемпионств, и теперь на эмблеме «сине-бело-голубых» можно увидеть две звезды.