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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Представитель Депая ответил на вопрос о переезде в Россию

07 Июня 2023 • 13:45 Комментировать

Несколько дней назад лидер «Спартака» Квинси Промес предположил, что Мемфис Депай мог бы  в какой-то момент оказаться в московском клубе. На вопрос о возможном переезде Мемфиса в Россию ответил Себастьян Ледюр, который является представителем футболиста «Атлетико».

«Будет ли играть Депай в России? Без комментариев», - сказал Ледюр, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В начале недели стало известно, что Депай не поможет сборной Нидерландов в финальной части Лиги наций. В полуфинале этого турнира 14 июня «оранжевые» сыграют против Хорватии.

Добавим, что «Спартак» занял третье место в чемпионате России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Атлетико Мадрид Мемфис Депай Квинси Промес
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