Представитель Депая ответил на вопрос о переезде в Россию

Несколько дней назад лидер «Спартака» Квинси Промес предположил, что Мемфис Депай мог бы в какой-то момент оказаться в московском клубе. На вопрос о возможном переезде Мемфиса в Россию ответил Себастьян Ледюр, который является представителем футболиста «Атлетико».

«Будет ли играть Депай в России? Без комментариев», - сказал Ледюр, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В начале недели стало известно, что Депай не поможет сборной Нидерландов в финальной части Лиги наций. В полуфинале этого турнира 14 июня «оранжевые» сыграют против Хорватии.

Добавим, что «Спартак» занял третье место в чемпионате России.