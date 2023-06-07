Хаджи: «Fan ID - самое большое разочарование сезона, безобразие»

Экс-генменеджер московского «Спартака» Александр Хаджи раскритиковал введение системы Fan ID в Российской премьер-лиге.

«Fan ID - самое большое разочарование сезона. Безобразие! Я никак не могу понять, что это и для чего придумали. Кто-нибудь объяснил толком, зачем он нужен? Нет. Друг на друга только сваливают», - приводятся слова Александра на страницах издания «Чемпионат».

Напомним, что паспорт болельщика начали оформлять с июля. Изначально система работала на пяти аренах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих поединки чемпионата России.