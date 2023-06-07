Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил игру «Краснодара» после прихода на пост главного тренера команды сербского специалиста Владимира Ивича.

- Слава богу, что сегодня в «Краснодаре» работает Ивич, он действительно сильный тренер. У нас Чугунов Саша из Краснодара говорил, что это не так, а сейчас уже говорит, что команда здорово играет. То есть непонятно, о чём человек всё же говорит. Сегодня Ивич показывает, на что способны он и его команда. Только слепой может не видеть, что «Краснодар» с ним заиграл по-другому. При этом сейчас в команде иного травмированных, но молодые пацаны выходят на поле и ничего не портят. Посмотрите: Ивич не боится, ставит нападающего Кокшарова и защитника Арустамяна. И пацаны воздают ему сторицей за то, что он в них верит.