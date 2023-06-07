Аршавин высказался о возможном вызове Дзюбы в сборную России

Артём Дзюба хорошо показал себя весной, забив восемь голов в 11 матчах «Локомотива» в чемпионате России. Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин дал комментарий по поводу возможного вызова 34-летнего форварда в ряды национальной сборной России.

«Дзюба удивил, да, что забил весной и просто хорошо играл. Может ли претендовать на сборную? Не вижу смысла. Зачем?» - сказал Аршавин, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что Артём Дзюба недавно подписал новый контракт с «Локомотивом». Он рассчитан на следующий сезон и имеет опцию продления ещё на один год.

Отметим, что сборная России в следующий раз соберётся осенью.