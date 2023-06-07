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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щербаченко: «РФС не красит тёмная история с жеребьёвкой стыковых матчей» эксклюзив

07 Июня 2023 • 13:31 Комментировать

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о предстоящих переходных матчах между РПЛ и Первой лиги.

- В переходных матчах всегда у всех есть шансы. Как показывает практика, если команда РПЛ не начинает выкладываться полностью, как будто она сама из Первой лиги, то у неё возникают проблемы. Вспомним стыковые матчи «Уфы» с «Оренбургом», после которых оренбуржцы вышли в Премьер-лигу и закрепились там. А сама «Уфа» в своё время выносила «Томь», ну и так далее.

Меня сильно удивила тёмная история с жеребьёвкой стыков, которая не красит РФС. Первые матчи в обеих парах проводят у себя дома команды Первой лиги, но не было показано ни в прямом эфире, ни в записи, где и как проходила эта жеребьёвка. И второй момент: стыки почему-то скоропостижно перенесли на один день вперёд. Это правильно, что футболистам дали больше отдохнуть после заключительных туров РПЛ и Первой лиги, но вызывает вопросы, почему такие даты не были приняты изначально, месяца за два-три.

Сегодня, 7 июня, «Енисей» сыграет в родных стенах с «Факелом», а «Родина» примет «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Факел РФС Фёдор Щербаченко Енисей Переходные матчи Родина Москва Пари НН
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