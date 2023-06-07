Бывший вратарь московских ЦСКА и «Локомотива», нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги минувшего розыгрыша чемпионата России.

- Любая итоговая таблица закономерна, поскольку отражает движение команд по всей турнирной дистанции. Единственное, можно отнести к неожиданностям, что «Ростов» остался без медалей. «Зенит» по праву стал чемпионом. Конечно, питерская команда выглядела сильнее, чем все остальные, по составу, и по всей игре. «Зенит» занял первое место абсолютно заслуженно. Что касается стыковых матчей, то преимущество в них, я думаю, на стороне команд Премьер-лиги – «Факела» и «Пари НН». В целом, считаю, чемпионат получился достаточно интересным. Одни команды порадовали, другие чуть разочаровали. Очень хорошо выступил после зимней паузы «Локомотив», было приятно смотреть за его игрой весной.