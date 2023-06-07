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«Краснодар» согласовал первый летний трансфер официально

07 Июня 2023 • 13:22 Комментировать

Полузащитник «Оренбурга» Александр Эктов продолжит карьеру в «Краснодаре», об этом сообщается в официальном телеграм-канале «быков». Стороны согласовали все детали трансфера, сумма сделки пока не раскрывается.

В ближайшее время 27-летний футболист пройдет медицинский осмотр и поставит подпись под контрактом с краснодарским клубом.

Александр защищал цвета команды из Оренбурга с августа 2020 года. В сезоне-2022/2023 Эктов принял участие в 31 поединке во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Оренбург трансферы футбола - лето 2023 Александр Эктов
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