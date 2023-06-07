В «Спартаке» рассказали, где команда проведёт сборы

Пресс-служба московского «Спартака» поделилась информацией о планах основой команды в межсезонье.

Как сообщает официальный сайт «красно-белых», после отпуска команда соберется в Москве 26 июня. 27-го числа состоится углубленное медицинское обследование, а на следующий день пройдут тесты на функциональную готовность. Отмечается, что первый тренировочный день запланирован на 29 июня. Все сборы «Спартак» проведет на своей базе в столице России.

Напомним, по итогам сезона-2022/23 подопечные Гильермо Абаскаля заняли третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, оказавшись позади ЦСКА и «Зенита».