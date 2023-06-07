Голкипер Олег Баклов покинул екатеринбургский «Урал», об этом сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба. Стороны приняли решение не продлевать трудовое соглашение, которое рассчитано до конца текущего месяца.

«Желаем Олегу полноценного восстановления, крепкого здоровья и успехов в будущем!» - говорится в публикации клуба.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Баклов не провел за команду ни одного поединка. В структуре «Урала» вратарь находился с 2018 года.

По итогам минувшего сезона екатеринбургский клуб занял 11-е место в чемпионате России.