В «Оренбурге» рассказали о контракте аргентинца Муро

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора «Оренбурга», ответил на вопрос о сроке трудового соглашения новичка команды Томаса Муро.

«Контракт будет рассчитан на срок от 3 до 4 лет - точно не меньше 3. На переговоры ушло 1,5 месяца, с аргентинцами так всегда», - передает слова Андреева издание «Спорт-Экспресс».

Муро перебрался в оренбургский клуб из «Химнасии» сегодня, 7 июня.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 12 поединках за аргентинскую команду, в которых сделал одну голевую передачу. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 400 тысяч евро.