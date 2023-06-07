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Булыкин поставил оценку руководству «Динамо» в минувшем сезоне эксклюзив

07 Июня 2023 • 13:55 Комментировать

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поставил команде оценку 3- за минувший сезон.

«Динамо» мучалось с тренером, не знало, как играть. Зимнюю паузу использовало ужасно, потому что, мы видели, что после перерыва в кубковой игре против «Крыльев Советов» уже было что-то не то. Как они бездарно провалили сезон и 100-летние «Динамо». Это говорит о том, что, как минимум, вторую часть сезона они провалили и в плане подготовки, и в плане ближайшего резерва. «Динамо», конечно, не порадовало, и очень показательным будет следующий сезон, потому что после такого провального года больше нельзя ошибаться. Я поставлю «бело-голубым» 3-. Потому что, все помнят поражение в Кубке, поражение от «Факела» на 100-летние клуба и девятое место в турнирной таблице. Поэтому в этом сезоне даже твёрдая двойка. Следующий сезон будет показательный для клуба и руководства», — сказал Булыкин.

Напомним, «Динамо» по итогам минувшего сезона заняло девятое место, набрав 45 очков. В день 100-летия клуба «бело-голубые» проиграли «Факелу» на своём поле со счётом 0:2.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Булыкин РПЛ
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