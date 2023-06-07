«Оренбург» объявил о трансфере аргентинского полузащитника

Полузащитник «Химнасии» Томас Муро продолжит карьеру в Российской премьер-лиге. 21-летний аргентинский футболист заключил трудовое соглашение с «Оренбургом», об этом сообщается в социальных сетях клуба.

Срок контракта между сторонами не разглашается. За команду из Оренбурга новичок будет выступать под 24-м номером.

В сезоне-2022/2023 Томас провел за «Химнасию» 12 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

Добавим, что в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал 46 баллов и занял седьмое место в турнирной таблице.