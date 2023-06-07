Смолов — о сорвавшемся переезде в Турцию: «Я был готов перейти в «Галатасарай»

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал несостоявшийся переход в «Галатасарай».

Смолов в интервью YouTube-каналу «Nobel» рассказал, что был согласен на переход в «Галатасарай», но на тренировке он получил травму, которая выбила его на три-четыре недели, а в турецком клубе ему заявили, что форвард нужен именно сейчас, поэтому трансфер не состоялся.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и записал на свой счет 6 результативных передач. Контракт Смолова с «Динамо» рассчитан до середины 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.