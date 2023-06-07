Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что «Факел» одолеет «Енисей» в стыковых матчах за право играть в РПЛ.

«У меня вопрос. Почему другим командам не разрешают играть не на своих стадионах? Не принимают заявки, а «Енисею» можно играть в манеже целый год. Как тут прогнозировать? Ясно, что «Факел» сильнее, но фактор манежа даёт о себе знать. Матчи с «Енисеем» давно не видел, тут вопрос в том, хочет ли команда выйти в РПЛ? Мы ведь видим, что половина команд из Первой лиги просто не может выходить в Премьер-лигу. Потому что нет денег, поэтому для меня ясно, что «Факел» сильнее в этой паре», — сказал Мостовой.

Встреча «Енисей» - «Факел» пройдёт сегодня, 7 июня, в Красноярске. Начало – в 15:00 мск. Ответная встреча пройдёт 10 июня.