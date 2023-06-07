«Карпин сотворил большое чудо» — Семшов

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов оценил работу наставника «Ростова» Валерия Карпина.

«Валерий Георгиевич сотворил с молодыми футболистами большое чудо. «Ростов» на протяжении сезона шел в лидерах. Может, сыграла роль психология игроков», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

По словам специалиста, ему жаль, что по итогам сезона «Ростов» не оказался в призовой тройке. Напомним, донской клуб завершил минувший розыгрыш Российской премьер-лиги на четвертой позиции, отстав от «Спартака» (3-е место) на один зачетный балл.

Добавим, что новый сезон чемпионата России планируется начать 23 июля.