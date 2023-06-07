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Бушманов: Зиньковскому не нужно уходить в «Локомотив»

07 Июня 2023 • 12:00 Комментировать

Российский тренер Евгений Бушманов поделился комментарием об игре нападающего «Спартака» Антона Зиньковского. Ранее появилась информация, что за 27-летним игроком следит «Локомотив».

«Ожидания от Зиньковского были выше. Антон — яркий игрок с дриблингом, ударом и хорошим пасом. В каких-то моментах, эпизодах он это демонстрировал, но не на постоянной основе», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Зиньковскому не нужно покидать «Спартак», футболисту необходимо пробиваться в стартовый состав «красно-белых».

Напомним, игрок перешел в столичный клуб прошлым летом. В сезоне-2022/23 Зиньковский забил три мяча и записал на свой счет семь ассистов в 37 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Евгений Бушманов Антон Зиньковский
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