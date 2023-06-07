Зайнутдинов: «Состав ЦСКА позволяет бороться за титул с «Зенитом»

Хавбек московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов оценил шансы своей команды навязать борьбу петербургскому «Зениту» в Российской премьер-лиге.

«Состав ЦСКА позволяет бороться за титул с «Зенитом». Но нужна стабильность. Бывает, что выдаём хорошие отрезки, а бывает, что не очень. Если будем стабильно идти от матча к матчу, то будем бороться», - приводит слова полузащитника издание «Чемпионат».

В минувшем розыгрыше Премьер-лиги «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул. «Армейцы» финишировали на второй позиции, а тройку призеров замкнул московский «Спартак».