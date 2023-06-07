Смолов - о Захаряне: «Это даже стагнацией сложно назвать, у него регресс»

Форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался об игре полузащитника команды Арсена Захаряна в минувшем сезоне.

«Наверное, это даже стагнацией сложно назвать, у него, объективно, регресс», - приводит слова нападающего издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Захарян провел 27 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и семь результативных передач.

Летом прошлого года сообщалось об интересе к Арсену со стороны лондонского «Челси», однако сделка сорвалась. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 15 миллионов евро.