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«Спартак» ищет замену Промесу слухи

07 Июня 2023 • 11:21 Комментировать

Московский «Спартак» начал поиски нового нападающего на случай, если после решения суда у Квинси Промеса возникнут проблемы.

Как стало известно Metaratings, «красно-белые» ищут уже состоявшего футболиста, однако он должен быть еще перспективным для дальнейшего прогресса. По сведениям источника, столичный клуб планирует подписать вингера с рабочей левой ногой. Представители «Спартака» просматривают игроков от 23 до 28 лет.

При этом отмечается, что если «Спартаку» удастся найти подходящего по всем параметрам игрока, то сделка может быть оформлена этим летом, несмотря на решение суда по Промесу.

Напомним, что судебное разбирательство по 31-летнему нидерландцу состоится 19 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва трансферы футбола - лето 2023 Квинси Промес
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