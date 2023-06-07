Известный российский арбитр Сергей Хусаинов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил исследование российских журналистов, которые посчитали все ключевые судейские ошибки сезона в РПЛ. По мнению исследовательской группы, чаще всего арбитры ошибались в пользу «Спартака» - целых 15 раз.

- Вы считаете, что это следствие того, что в прошлых сезонах «Спартак» много жаловался на несправедливое судейство?

- Это не совпадение, здесь всё закономерно. Вероятно, это советы руководящих организаций.

- То есть вы предлагаете, что руководство судейского корпуса просило некоторых рефери лояльнее относиться к «Спартаку»?

- Судьи ошибались в пользу «Спартака» в матчах, которые не имели турнирного значения. В играх с турнирными спорами арбитры включали тормоза. К сожалению, такой спуск, видимо, был дан. Это не совпадение. Это преднамеренное действие вопреки правилам футбола.

- Вы сталкивались с подобными просьбами со стороны коллегии футбольных судей?

- На футбольное поле многие арбитры выходят с «рюкзаками», в которых лежат долги перед двумя командами.